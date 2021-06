San Fernando fomenta la reproducción de las mariposas monarcas mediante la plantación de Asclepias

La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, explicó: “Además de otros temas que tratamos en el área de Medio Ambiente tales como huerta, compostaje, reciclar, reutilizar y reducir, hoy estamos plantando Asclepias. Sin estas plantas no habría mariposas monarcas, porque éstas desovan sólo en ellas y cuando nace la oruga se alimenta únicamente de esta planta. Buscamos que los vecinos conozcan la planta y la planten en los jardines de sus casas, para fomentar así el nacimiento de estas mariposas”.

