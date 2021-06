Randazzo apuntó contra CFK tras reunirse con Martín Jofre y dirigentes opositores

Al igual que lo hizo con la presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein; con el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; y con el ex intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti, Florencio Randazzo mantuvo un encuentro con Martín Jofré, emisario de Graciela Camaño, en la conformación de un espacio alternativo al kirchnerismo y al macrismo para las próximas elecciones legislativas, y con una mayor perspectiva, hacia 2023, buscando conformar una tercera vía como alternativa concreta para gobernar el país, la Provincia y los municipios.

De la publicación se hizo eco también el dirigente Martín Jofré, quien horas antes se reunió con el ex ministro en vistas de un “proyecto político de largo plazo para que el país salga de la grieta”.

“Con más de un 70 por ciento de pobreza infantil en el conurbano, comercios y pymes que cierran y millones de trabajadores que no llegan a fin de mes y ahora pagarán retroactivos. Con esa realidad, la política se aumentó un 40 por ciento sus sueldos. ¿Perdieron el sentido común o el corazón?”, escribió Randazzo en la red del pajarito.

El dirigente y ex ministro del Interior se reunió esta última semana con Martín Jofre, armador bonaerense del espacio Tercera Posición, que lidera la diputada Graciela Camaño, en el contexto de distintos encuentros que llevó a cabo Randazzo con referentes de distintas líneas políticas, como el socialismo y el vecinalismo. Luego de esto, el chivilcoyano cargó duro contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un tuit que también toca a Sergio Massa, por el aumento de sueldo del 40 por ciento otorgado a legisladores y funcionarios del Congreso.