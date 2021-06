Seis de cada diez jóvenes malvinenses se sienten inseguros en su barrio

“Los números son realmente preocupantes. Nos tiene que abrir los ojos saber que los jóvenes de nuestros barrios no puedan tener una vida social por el miedo a sufrir violencia. La inseguridad que se vive en los barrios está obligando a los pibes/as a llevar una vida a puertas cerradas en vez de disfrutar del deporte y la vida al aire libre”, dijo Aparicio, y opinó: “Es terrible saber que se están perdiendo de esa sensación de libertad tan hermosa de la juventud. De creer que todo es posible, de juntarse y disfrutar con los amigos o de jugar un picadito y tomarse unos mates en la plaza. No pueden perderse de todo esto por miedo a sufrir un delito”.

