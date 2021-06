En una nueva sesión del Concejo Deliberante, asumió el nuevo Defensor del Pueblo de Escobar

Se aprobó por unanimidad en general y mayoría en particular el proyecto de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir convenios con el Ministerio de Salud de la Nación en el marco del programa para el estudio y la investigación de uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales; y a realizar las gestiones necesarias para la obtención de los permisos para su cultivo en lugares aprobados por las autoridades correspondientes.

