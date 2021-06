Tigre llegó a las cien mil aplicaciones de vacunas contra el coronavirus

Y añadió: “Quiero agradecer a la comunidad por respetar siempre las medidas de cuidado y no bajar los brazos. Los convocó a que sigan inscribiéndose a la campaña de inmunización para poder recibir la vacuna. Es importante el compromiso de todas y todos en este momento tan complejo”.

“Estamos convencidos que en un futuro no muy lejano dejaremos atrás esta pandemia que tanto daño hizo a nivel mundial. El desafío que se propuso el gobernador Axel Kicillof se está logrando gracias a la articulación comprometida de los municipios. Nos genera una satisfacción muy grande haber llegado a las 100 mil aplicaciones contra el coronavirus en Tigre, pero debemos seguir unidos para salir adelante”, señaló el jefe comunal.