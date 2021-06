Juan Andreotti recorrió el avance de obra de la segunda Escuela de Oficios de San Fernando

Durante su visita, el jefe comunal expresó: “Vinimos a recorrer junto a la secretaria de Educación y Desarrollo una obra muy importante para nuestra ciudad, como esta Escuela de Oficios municipal, la segunda de nuestra ciudad. Tenemos otras que son en convenio con pymes de San Fernando, pero ésta es la segunda construida con fondos municipales, que nos permitirá enseñar muchísimos oficios que no solamente tendrán salida laboral como albañilería, electricidad o jardinería, entre otros, sino que vamos a celebrar convenios con el futuro Parque Industrial para que las empresas que necesitan vecinos de San Fernando capacitados en determinados oficios, los puedan incorporar”.

