Ahora, los mayores de 70 años pueden vacunarse sin turno en los vacunatorios de la Provincia

El gobernador Axel Kicillof anunció este viernes que la provincia de Buenos Aires llegó a un acuerdo con el laboratorio indio Bharat Biotech para la provisión de 10 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus con la posibilidad de extenderlo a 5 millones adicionales. Además informó que los y las bonaerenses mayores de 70 años que no se hayan registrado aún en Buenos Aires Vacunate podrán recibir la primera dosis en cualquier posta de vacunación sin inscripción previa. Fue durante una conferencia llevada a cabo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco; y el ministro de Salud, Daniel Gollan.

