Juan Andreotti recibió a jóvenes tenistas que representarán a San Fernando en los Juegos Bonaerenses

Son Elián Cabrera, Lucas Maccormich, Mateo Fernández, Matías Solís y Martín Garzón, todos alumnos de la Escuela Municipal de Tenis que funciona en los polideportivos 1, 6, 7 y 9. “Hoy, muchos de estos chicos alcanzaron el nivel para iniciarse en la competición. Nos reconforta ver su progreso, afirmando que en los polideportivos no sólo se hace deporte para recreación, sino también para la formación y la competencia”, dijo el jefe comunal.

Cinco jóvenes tenistas surgidos de la Escuela Municipal de Tenis de San Fernando, que participarán en los Juegos Bonaerenses representando al distrito, fueron recibidos en el Palacio Municipal por el intendente Juan Andreotti, quien junto al secretario de Deporte, Carlos Traverso, les entregó indumentaria identificatoria del Municipio para participar en el torneo.

Luego del encuentro, Andreotti expresó: “Hoy hemos reunido y recibido en el Municipio a alumnos de nuestros polideportivos que participan de las actividades de Tenis y hoy pasan a competir. No sólo se esfuerzan en forma recreativa, sino que hoy muchos de estos chicos alcanzaron el nivel para iniciarse en la competición. Nos reconforta poder ver su progreso, afirmando así que en los Polideportivos no sólo se hace deporte para recreación, sino también para la formación y la competencia”.

“Hoy ya tenemos vecinos compitiendo en Handbol, Natación y ahora en Tenis. Este año estimamos empezar a competir en Hockey, así que seguramente en pocos meses competiremos también en este deporte. Estamos muy contentos y orgullosos por nuestra Secretaría de Deportes, que sigue avanzando y renovándose, y les da oportunidades a todos los vecinos de San Fernando”, concluyó.

En tanto, Traverso agregó: “Acá se ve plasmado el trabajo que se viene haciendo durante muchos años desde el área de Deporte del Municipio. tTenemos chicos que se iniciaron hace 4, 5 o 6 años en la Escuela Municipal de Tenis y hoy, sabiendo que ellos pueden competir en diferentes torneos que les dan puntos para la Asociación Argentina de Tenis es muy importante y se ve el trabajo que han desarrollado los profesores, el acompañamiento de los padres y la decisión del Municipio de apostar al deporte como instrumento de calidad de vida. Hoy se ve reflejado en estos cinco chicos que están participando y compitiendo representando a San Fernando”.

“Les entregamos la indumentaria con la que competirán representando al distrito en los Juegos Bonaerenses, así que estamos muy contentos tratando siempre de desarrollar al máximo toda la infraestructura deportiva que tenemos, que está siempre a disposición de cada vecina y vecino para que pueda practicar su deporte favorito”, finalizó.

En cuanto a los jóvenes deportistas, Lucas Maccormich dijo: “Esto me hace muy feliz, nunca creí que podía ser elegido, pero se dio. Me encanta, y me gustaría seguir viviéndolo y creciendo para poder representar a San Fernando”.

Matías Solís agregó: “Me parece muy bueno, porque me gusta mucho practicar este deporte y tener la posibilidad de representar a San Fernando más todavía”.

Y Mateo Fernández, quien fue el primer inscripto en la Escuela de Tenis, finalizó: “Me parece algo muy bueno, ya que voy a practicar un deporte que me gusta mucho, y también conseguir más tiempo en la cancha y más experiencia. Estoy feliz, y mis papás orgullosos por poder representar a San Fernando”.

Cabe destacar que todos estos jóvenes son alumnos de la Escuela Municipal de Tenis, fundada en 2016, que tiene como sedes los polideportivos 1, 6, 7 y 9. A la misma asisten 120 alumnos de 4 años de edad en adelante, quienes reciben material adecuado y adaptado según reglamento de la Asociación Argentina de Tenis.