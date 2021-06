El Sindicato Municipales de General San Martín creó una comisión para defender los derechos laborales de las mujeres

En conjunto con la organización no.

Carosio planteó que “no solo tiene que ocurrir un abuso de carácter sexual para hacer una denuncia, hay muchas situaciones que pueden ser consideradas como acoso laboral o maltratos”. “Queremos que las compañeras ya no tengan miedo de denunciar, y que sepan que en el sindicato van a tener todas las herramientas para enfrentarse a estos hechos”, aseveró, y añadió: “Queremos trabajar en concordancia con el Municipio de San Martín que también cuenta con una Secretaría de la Mujer. Queremos resguardar a nuestras compañeras”.

“Con el apoyo de la FESIMUBO, que conduce Rubén ‘el Cholo’, avanzamos en la creación de esta comisión para que nuestras compañeras tengan un espacio en el gremio para ser contenidos y acompañadas”, remarcó, y explicó que “contamos con un equipo de médicos, de psicólogos y el asesoramiento de un abogado”. “Las denuncian que hagan no van a caer en saco roto, porque van a estar siendo apoyadas desde el gremio”, enfatizó.

Justamente, el titular del Sindicato Municipales de General San Martín, expresó que “se trata de algo muy importante para todas las trabajadoras municipales”, y pidió que todos los gremios tengan también “un área que pueda defender realmente los derechos de las trabajadoras”. “Esto surge a partir de algunos hechos de maltrato o abusos laborales sufridos por algunas de las afiliadas al gremio”, dijo, y aclaró que “muchas tienen miedo de denunciar, porque son contratadas y dependen de su sueldo, y saben también que si el agresor es su jefe, y muchas veces un dirigente político, la denuncia en el ámbito municipal” no prospera.