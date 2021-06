Se inauguraron dos nuevos pavimentos en Los Polvorines

“La calle Artigas es muy importante, va a ser un conector complementario. Todas las calles son importantes dentro del esquema de planificación urbana que tenemos. Los vecinos de este lugar pensaban que el pavimento no les iba a llegar nunca. Y aquí estamos, inaugurando una nueva arteria para que se sientan orgullosos de vivir en Malvinas Argentinas”, finalizó el intendente.

Las calles Savio, entre Congresales y Manuel Artigas; y Manuel Artigas, entre avenida Presidente Perón y Savio, cuentan ahora no solo con pavimento sino también con obra hidráulica.