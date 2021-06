Malena Galmarini, Gabriel Katopodis y Elizabeth Gómez Alcorta presentaron las políticas de género y lanzaron del Programa de Gestión Menstrual de AySA

Finalmente, se realizó la entrega de kits a las empleadas de AySA que estaban presentes en el evento, y la presidenta de la empresa adelantó: “Nuestro próximo paso será la tolerancia cero a quien no pague la cuota alimentaria. Tener hijos, hijas, hijes, es una decisión de a dos. No puede ser que siga recayendo solamente en las mujeres. Sé que los trabajadores de esta empresa van a acompañar, también hacia afuera de la empresa, para que otros padres también se hagan cargo de lo que les corresponde”.

Finalizado el evento, Malena Galmarini expresó: “Hay que hacer preguntar menos y responder más me parece. Eso es lo que estamos haciendo desde AySA. Somos una empresa con mucha potencia, muy importante en la Argentina. Y así como rige o es rectora de algunas cosas del sector del agua y saneamiento, yo creo que nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos convertirnos en un faro respecto de las políticas de género y diversidades hacia otros ámbitos”.