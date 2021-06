El Municipio de Morón realizó actividades en un nuevo aniversario de “Ni una menos”

Macarena Sánchez resaltó que “es un día importante para pelear, recordar y seguir pidiendo por todo lo que todavía falta”. “Nosotras como militantes feministas seguimos peleando por que no haya ni una muerta más en nuestro país”, añadió, y destacó que desde el Instituto Nacional de Juventudes abordan “las cuestiones de género de manera trasversal porque sabemos que es una de las políticas que nos atraviesan a los jóvenes, a las mujeres y a las diversidades, sobre todo”.

Al finalizar la jornada el intendente destacó: “Todos los 3 de junio se pone en acto lo que debe ser una causa consecuente día tras día, el “Ni una menos” es una expresión que sintetiza la búsqueda de una sociedad de iguales, que no solo garantice la equitativa participación en el ejercicio de todos los derechos sino también, la erradicación de toda forma de violencia hacia las mujeres y las disidencias. Y eso implica repensar nuestras propias masculinidades, las relaciones sociales, las relaciones de poder, pensar críticamente los mandatos que tenemos incorporados desde muy chicos para vivir en un marco de igualdad de oportunidades”.