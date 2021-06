Fuerte respaldo de Rodríguez Larreta y Vidal a Segundo Cernadas en Tigre

Los integrantes del grupo “La territorial” son Ezequiel Pasos, Alejandro Finochiaro, Agustina Ciarletta, Martiniano Molina, Lucas Delfino, Santiago López Medrano, Pablo Alaniz, Ever Van Tooren, Santiago Mac Goey, Gabriel Mercuri, Rita Sallaberry, Gastón Di Castelnuovo, Rubén Barabani, Guido Giana, Leandro Costa, Carlos Kambourian, Alex Campbell y Segundo Cernadas.

“La crisis es gravísima se siguen sumando muertos y el gobierno no aprendió nada en más de un año de pandemia”, advirtió Cernadas, que reclamó: “Tenemos que avanzar más rápido con la vacunación y hay que recuperar el tiempo perdido en educación, donde vivimos otra tragedia que nos va a llevar años reparar. Pero sobre todo tenemos que cuidar el trabajo y la economía en la Argentina. La gente quiere trabajar, quiere poner el país en marcha, necesita ganarse la vida”.

“Estamos muy preocupados por lo que sucede en el país y por supuesto en Tigre. Tenemos una situación muy grave con la vacunación y la crisis del coronavirus, donde la realidad no coincide con el relato del kirchnerismo en situaciones inexplicables”, sostuvo Segundo Cernadas.

Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenía Vidal eligieron a Tigre para mostrarse juntos por primera vez en el conurbano bonaerense y dieron un fuerte respaldo a Segundo Cernadas. El jefe de Gobierno y la ex gobernadora se encontraron junto dirigentes del espacio “La territorial”.