Banco Provincia: El 58 por ciento de los préstamos a empresas tiene tasa atenuada

“El gobernador Axel Kicillof nos encomendó orientar la mayor parte del financiamiento hacia los sectores productivos, en particular las pymes”, expresó Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia. Y añadió: “Nuestro objetivo es ofrecer las mejores condiciones de tasa y plazo para que el crédito sea una herramienta genuina de crecimiento y no otro motivo más de preocupación para las empresas”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com