Todo el tiempo del mundo para robarse una moto en San Miguel

Desde el viernes hasta hoy, las victimas del robo no tuvieron ninguna novedad del avance de la investagación, por lo que piden colaboración para identificar al bandido y recuperar la moto, que es fuente de trabajo familiar.

Ocurrió el viernes último, pasadas las 15:30 horas en la calle Callao al 1200, a metros de la avenida Juan Domingo Perón. A pesar del transito vehicular y ciudadano, el ‘chorizo’, perfectamente identificable con gorra New Balance, buzo de Boca, y una mochila del grupo pop coreano BTS, del que son fanáticas muchas niñitas, se hizo con el motovehículo después de destrabar el manubrio y puentear los contactos.