Lanzan una campaña para fortalecer el programa Escobar Hambre Cero desde la huerta agroecológica

Para colaborar, los vecinos y vecinas deben acercarse de 9 a 16 horas con tres alimentos no perecederos y una bolsa reutilizable a la huerta municipal de Ingeniero Maschwtiz, cuyo ingreso por la Granja Don Benito. Luego, con la ayuda de los trabajadores de la huerta, cosecharán los alimentos para llevar a sus domicilios.

La iniciativa promueve una solidaridad circular que busca con los alimentos no perecederos complementar los alimentos saludables que semanalmente reciben los merenderos del distrito de las cosechas de las huertas agroecológicas.

En el marco de los programas Escobar Sostenible y Escobar Hambre Cero, la Municipalidad organiza una campaña para que vecinos y vecinas puedan cosechar y retirar verduras de estación de la huerta agroecológica de Ingeniero Maschwitz, donando tres alimentos no perecederos.