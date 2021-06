“Ni una menos no es un slogan, sino una lucha permanente”, afirman desde el Partido Justicialista de San Isidro

En tal sentido, este 3 de junio, invitamos a lxs vecinxs a reflexionar sobre cómo podemos entre todxs trabajar en estas cuestiones e iniciativas, sumando otras, y haciendo que el intendente Gustavo Posse comprenda que el ni una menos no es un slogan, sino una lucha permanente en la que el gobierno municipal de San Isidro debe comprometerse en el tratamiento urgente de estas problemáticas que nos preocupa al conjunto de la comunidad.

Es indispensable fortalecer el régimen laboral municipal, para protegernos ante situaciones de abuso u acoso laboral, y sobre todo, trabajar en la transformación del área de gestión gubernamental como lo ha hecho nuestro presidente Alberto Fernández en el gobierno nacional, con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y nuestro gobernador Axel Kicillof con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia, organismos con los que es fundamental comenzar a articular el desarrollo de políticas específicas para el distrito. Y por último, entender que el Estado municipal tiene la responsabilidad de otorgar el presupuesto correspondiente para poder llevar adelante seriamente políticas de lucha contra la violencia de géneros, la ampliación de derechos y no subestimar esta partida que muchas veces se destinan para otras finalidades que no son prioritarias.

