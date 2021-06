Zabaleta, Larroque, Volnovich y Rodríguez, participaron de la firma de un convenio para refaccionar los centros de jubilados de la Provincia

Por último, Rodríguez remarcó: “Los municipios hicieron un esfuerzo durante los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri en sostener los centros de jubilados. Acá el objetivo que tuvimos desde un principio cuando convocamos a las personas mayores a cuidarse y a quedarse en casa es que no cerrara ningún centro de jubilados en la Argentina, por eso todos los meses todos los centros de jubilados de PAMI recibieron un subsidio para que pudieran pagar la luz y el alquiler. Y en esta fase de reconstrucción, de mirar hacia el futuro, las personas mayores tienen que ir a los centros sintiendo que están en su lugar, que recuperen la vida que tenían pero mucho mejor, con más talleres, más equipamiento y más infraestructura, y a esa tarea nos vamos a abocar”.

A su turno, Larroque señaló: “El encuentro intergeneracional y lo que puede hacer el aporte de los más jóvenes a la refacción de los centros no solamente es una gran noticia, sino que tiene un valor simbólico muy importante. El programa Bonaerenses Solidarios fue creado por el gobernador el año pasado cuando comenzaba la pandemia y se necesitaba poder encontrar a través del voluntariado la posibilidad de ayudar en un momento tan difícil como el que nos planteaba la pandemia, como un brazo que complementa la acción del estado. Es muy gratificante poder colaborar con PAMI en esta tarea”.