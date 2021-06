Transformación digital en las pymes

El licenciado finaliza diciéndonos que humanizar a las empresas no es una tarea fácil, y esto se logra trabajando es una estrategia de branding social.

Como ya sabemos, el 2020 y lo que llevamos de este 2021 no han sido fáciles para nadie y las empresas han tenido que ingeniárselas y reinventarse para subsistir.

Para Lic. Claudio Cavezzali es importante centralizar la comunicación en las empresas, principalmente en las pymes. Y prosiguió: “la transformación digital es algo inminente y las empresas no pueden quedarse afuera”. Para el Licenciado “la meta central de todo es innovar y presentar nuevas estrategias teniendo como aliado a la tecnología”.

Cuando hablamos de transformación digital dentro de una empresa no se trata solamente de hacer publicidad. Tiene que existir una estrategia y esta debe ser única para toda la compañía y, como tal, la digitalización tiene que formar parte del ADN.