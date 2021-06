El mercado automotriz “es la nave insignia de la industria argentina”, expresó el presidente Fernández

La empresa ONTEC, que estará liderada por argentinos, producirá piezas especiales para la industria automotriz que son la combinación de productos plásticos y electrónicos de alta complejidad, de la cual hasta ahora no hay tecnología en el país, sustituyendo importaciones por más de 25 millones de dólares al año. Las partes plásticas se elaborarán directamente en Baradero y las electrónicas en la ciudad fueguina de Río Grande. El montaje final y entrega a terminales será desde la zona industrial situada en la Ruta Nacional 9 y la Provincial 41, en una parcela del Municipio.

“La industria automotriz es la nave insignia de la industria argentina y este proyecto será una inyección y cumplirá la deuda de tener movilidad que no sea contaminante. La electro movilidad es una forma de garantizar que el carbono contamine menos el aire que respiramos”, señaló el jefe de Estado, quien agregó que “estamos dando un paso muy importante. Me obsesiona de la industria automotriz cómo garantizamos que se incorpore producción argentina”.