El Banco Mundial otorga 265 millones de dólares para finalizar obras clave en el saneamiento del Matanza-Riachuelo

“Es una obra de infraestructura única en el mundo, por el tamaño de la construcción y por el número de usuarias y usuarios que beneficiará, más de 4,3 millones de personas. Va a mejorar no solo la capacidad de transporte de los líquidos cloacales y la calidad del servicio, sino el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo gracias al tratamiento de los efluentes,” sostuvo Malena Galmarini, presidenta de AySA.

