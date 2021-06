Polémica: La comunidad educativa de una escuela de Castelar repudió la visita de Bullrich y Zappulla

Desde la institución dejaron en claro que de la actividad no participaron directivos docentes o personal, que se encontraban “realizando actividades inherentes a nuestra labor para garantizar la educación y continuidad pedagógica de nuestros estudiantes”. “Sabemos del intenso trabajo que realizamos para que nuestras/os estudiantes aprendan en las condiciones de pandemia, por eso nos sentimos agraviados y sorprendidos ante esta situación”, concluyó la comunicado educativa de la Escuela Primaria 7 de Castelar.

Por tal motivo, en el comunicado expresaron: “La escuela no se encuentra cerrada. Mientras estas personas ajenas a nuestra institución se encontraban haciendo los videos, los/las docentes y estudiantes estaban participando de las clases virtuales que se brindan diariamente”.

La propia Zappulla publicó en sus redes la visita junto a la ex ministra, en donde denunciaron una situación “gravísima” en torno a la escolaridad.