El Municipio homenajeó, en su día, a los Bomberos Voluntarios de San Fernando

Y agregó: “Quedó demostrado hace 20 días, en el incendio de la fábrica Bimbo, donde se pusieron en riesgo sus propias vidas, que el desplazamiento de unidades y personal no sólo de Bomberos de San Fernando sino de toda la región norte, puso de manifiesto una alta operatividad para preservar los bienes de la comunidad sanfernandina”. “Estamos siempre muy agradecidos por el acompañamiento permanente del Municipio a la institución, ya que sin ella todo sería mucho más difícil”, concluyó.

El presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Fernando, Héctor Smoje, dijo: “Nuestro personal valora día a día el homenaje y reconocimiento que reciben de la comunidad. Son dos años de festejos muy atípicos, tanto en el aniversario de la institución como el del Día del Bombero. El 30 de abril pasado cumplimos 125 años de existencia, que lamentablemente no pudimos festejar como merecería la ocasión. Pero acá estamos, cumpliendo con los protocolos, con el mínimo de personal; reconociendo a los antepasados y los actuales integrantes”.