Morón vuelve a poner en marcha el Presupuesto Participativo

El Municipio de Morón implementa desde el 2006 el Presupuesto Participativo, realizándose sin interrupciones hasta el 2018. En el 2019 no se completó la etapa de elección de proyectos, por lo que no quedó registro en el área de los proyectos seleccionados para la instancia de votación, ni del destino que se le dio al porcentaje del presupuesto destinado a la ejecución de los mismos.

