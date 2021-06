Hilda Molina brindó una charla motivacional a promotoras sociales de San Isidro

También participó como orador del encuentro Eduardo “Coco” Oderigo, creador de la Fundación Espartanos, cuyo motor son las historias de ex reclusos que torcieron el rumbo de su vida tras pasar por el equipo de rugby “Los espartanos”, un verdadero fenómeno de reinserción social que nació en San Isidro.

This site is protected by wp-copyrightpro.com