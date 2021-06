Vicente López invierte tres millones de pesos en subsidios para jardines maternales privados y los exime de tasas

El intendente Jorge Macri anunció la entrega de subsidios y dijo: “Los jardines maternales de gestión privada están atravesando una situación económica crítica por seguir sin clases presenciales y muchas familias ya no pueden pagar la cuota. Nuestro trabajo como gobierno es acompañarlos y evitar que los maternales cierren”.

El Municipio de Vicente López dará subsidios no reembolsables de hasta 400 mil pesos, de acuerdo con la infraestructura y gastos de cada institución. Además, los establecimientos educativos serán eximidos de la totalidad de la tasa de ABL durante todo el año.

El gobierno local realizará la inversión para acompañar a las instituciones ante la difícil situación económica que atraviesan, luego de tantos meses sin presencialidad. Esta ayuda permitirá que no se vea afectada su continuidad pedagógica.