Vicente López brinda clases gratuitas de matemáticas de manera online

El centro proporciona la capacitación adecuada para todos aquellos alumnos que se destacan en matemática, muestran un especial interés en profundizar sobre esta ciencia y desean participar en competencias representando a su escuela. Además, cuenta con docentes capacitados y de acabada experiencia, que brindan los conocimientos necesarios y un ámbito apropiado de contención, para aquellos niños y jóvenes, que teniendo aptitudes especiales para la ciencia, no encuentran “un espacio” para desarrollarlas.

