Nardini participó del anuncio de 199 nuevas obras para 107 municipios de la Provincia

“Esta es nuestra respuesta a la situación tan difícil que hemos atravesado debido a la pandemia, una Provincia que se pone en marcha con las obras que transforman de manera estructural, histórica y permanente las realidades de los y las bonaerenses”, concluyó Kicillof. En esta ocasión, las obras beneficiarán a los vecinos y las vecinas de Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Almirante Brown, Arrecifes, Avellaneda, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Berazategui, Berisso, Bragado, Campana, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Chivilcoy, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Colón, Daireaux, Dolores, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General La Madrid, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, General San Martín, General Viamonte, Hipólito Yrigoyen, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lezama, Lincoln, Lobería, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Magdalena, Malvinas Argentinas, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Monte, Monte Hermoso, Moreno, Morón, Navarro, Necochea, Nueve de Julio, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pilar, Pinamar, Puan, Punto Indio, Quilmes, Ramallo, Rivadavia, Roque Pérez, Saavedra, Salto, San Antonio de Areco, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Suipacha, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres de Febrero, Tres Lomas, 25 de Mayo, Vicente López y Villa Gesell.

