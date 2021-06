Lucas Ghi y Daniel Arroyo firmaron convenios para la inclusión y promoción de la economía social

El intendente y el ministro firmaron convenios para impulsar diversos programas a nivel local para favorecer el empleo y proyectos de la economía social.

Esta mañana, el intendente Lucas Ghi y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, firmaron dos convenios para palear la difícil situación que se vive por la crisis sanitaria, social y económica. Se tratan de los programas “Inclusión joven” y la iniciativa de romoción del microcrédito para el desarrollo de la economía social. Además, visitaron a cuatro emprendedores que recibieron herramientas e insumos.

Al finalizar el encuentro, el jefe comunal expresó que “estos convenios se traducen inmediatamente en capital de trabajo para distintos emprendimientos productivos que gestionamos con el ministerio”. “Emprendimientos que tienen una vasta trayectoria y un gran recorrido que han dado muestra de su compromiso social y su integración con el entramado socio productivo de nuestra ciudad, y que necesitaban pegar un salto, que significa adquirir nuevas herramientas, materia prima, equipo y capital de trabajo”, agregó.

El programa “Inclusión joven” apunta al financiamiento de proyectos socioproductivos, sociolaborales y sociocomunitarios, y tiene como objetivo la creación y el fortalecimiento de estrategias para la promoción e inclusión social. Esta herramienta está destinada a jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad y facilita el acceso a recursos que garanticen sus derechos.

Por otro lado, en el marco de la ley sancionada en 2006, la Comisión Nacional de Microcrédito se propuso generar un sistema financiero solidario, no bancario, articulando la diversidad de recursos de cada comunidad para generar más y mejor trabajo e impulsar la producción popular. La iniciativa se enfoca en proyectos esenciales para los sectores populares, vinculados a la alimentación, desarrollo textil, hábitat, cuidado de personas y reciclado urbanos, entre otros.

Además, esta financiación les permitirá a personas o grupos de trabajadores de la economía popular adquirir insumos, materiales o herramientas con una baja tasa de interés. A su vez, se desarrolló un plan de capacitaciones y asistencia técnica que facilite la articulación de actores, saberes, fortalezas y oportunidades para potenciar los circuitos de producción y consumo local y solidario.

En este sentido, el ministro nacional de Desarrollo Social señaló que “primero, firmamos un convenio para ampliar el tema de créditos no bancarios, porque muchas veces la gente no puede acceder a un banco, así que armamos un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% de interés, para máquinas y herramientas”. “En segundo lugar, vinimos a la ex terminal para entregar materiales y equipos del “Banco de maquinarias, herramientas y materiales para la emergencia social”. La intención es generar trabajo y valor agregado, porque creemos que la salida es el trabajo y la asistencia alimentaria”, añadió.

Luego de firmar los convenios, las y los funcionarios visitaron un espacio ubicado en Haedo donde conversaron con trabajadores y trabajadoras pertenecientes a emprendimientos y proyectos de comunicación comunitaria. Allí se entregaron insumos y equipamiento con el objetivo de promover el empleo y reactivar la economía local y social, en el marco del programa “Banco de maquinarias, herramientas y materiales para la emergencia social”.

Por otro lado, desde el Municipio en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social hicieron entrega de materiales para el desarrollo de la comunicación comunitaria a Radio Propaladora América Libre; Radio Huayra Quimbal; Biblioteca Popular A. L. Ponzo; Hogar Lowe; Futuradio; Biblioteca Parlante; Casa de Juventudes; y Aula virtual. Además, se realizarán capacitaciones para potenciar y promover estos proyectos.

Por su parte, el programa “Banco de maquinarias, herramientas y materiales para la emergencia social” tiene como objetivo principal asistir a los vecinos y vecinas en situación de alta vulnerabilidad social y económica, mediante la entrega de equipamiento, insumos y herramientas, permitiéndoles generar una fuente de ingreso y, en consecuencia, mitigando los factores de riesgo y exclusión provocados por el actual contexto.

Finalmente, el intendente y el ministro conversaron sobre la puesta en valor del predio en Haedo. En ese lugar, se proyecta la construcción de un mercado destinado a la comercialización de productos de la canasta básica a precios accesibles para los vecinos y vecinas, fomentando la soberanía alimentaria y el empleo de los productores locales.

Sobre este aspecto, Ghi mencionó: “Para nosotros es un lugar estratégico y que tiene que empezar a funcionar en poco tiempo para la comercialización de productos de la canasta básica a precios más accesibles para las familias de Morón. Coincidimos con Daniel Arroyo, a través de distintos instrumentos que tiene el ministerio, para no solo la puesta en valor de este predio, sino también para favorecer el acceso a los productores”. Y agregó: “Queremos que el concepto de soberanía alimentaria sea un ejercicio cotidiano, que tenga lugar en este espacio y que las familias de Morón y de la región puedan acceder a productos de la canasta básica en general”.

En el mismo sentido, Arroyo detalló que “apuntamos a que el productor le venda directamente al consumidor, por eso apoyamos la puesta en marcha de este mercado que, además de tener precios bajos para que mucha gente de Morón y de la zona vengan a comprar, les posibilite a los pequeños productores venir y colocar sus productos”. “Nuestra intención es resolver el problema más grande, que es el precio de los alimentos e impulsar el trabajo”, concluyó.

Durante la visita, estuvieron presentes la secretaria nacional de Articulación Político Social, Erika Roffler; el titular de la Comisión Nacional de Microcrédito, Alberto Gandulfo; el jefe de Gabinete municipal, Hernán Sabatella; la secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Roxana Pierpaoli; la secretaria de Empleo y Desarrollo Productivo de Morón, Eugenia Navarro; y la directora de Polos Productivos y Certificación de Competencias Laborales, María Patricia Ventura Unrein.