San Fernando brinda asesoramiento sobre alimentación materna y complementaria a mamás y recién nacidos

Dublaidy, que concurrió a la consulta con su pequeño bebé Mateo, de 22 días de vida, dijo: “Vine por la consulta pediátrica del bebé, de los primeros días de nacido. La verdad que la atención es buenísima, la doctora una genia, no hay quejas en cuanto a la atención. Como mamá y papá, uno busca la mejor atención para ellos, y acá lo atienden bien de verdad. En este Centro haremos las consultas pediátricas. Además me dieron consejos, porque estamos en el proceso de amamantamiento”.

“Esperamos a todas las mamás que tengan dudas, alguna complicación con la lactancia materna, o que estén incursionando en la alimentación complementaria del bebé, que no duden en acercarse a pedir asesoramiento, porque estamos para acompañarlas. Y que también recuerden que en los demás centros de salud, si bien tienen que sacar turno, siempre habrá espacio para atenderlas”, concluyó la funcionaria de la Comuna.

La coordinadora del área de Nutrición, Luciana Schmoll, explicó: “Trabajamos de manera interdisciplinaria entre nutricionista y médica pediatra para acompañar a la mamá en el proceso de lactancia materna, darle consejería y explicarle su importancia para el bebé, no sólo en lo alimentario y nutricional, sino también por la conexión entre ella y su bebé”.