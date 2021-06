Gisela Zamora participó de la segunda edición del Mercado Federal Ambulante, en Benavídez

La concejala recorrió los stands del programa nacional en la Plaza La Paz del barrio La Esperanza, donde vecinos y vecinas se acercaron para acceder a una amplia variedad de alimentos frescos a precios accesibles. La jornada fue realizada en un trabajo conjunto entre la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y el Municipio.

En el barrio La Esperanza de Benavídez, el Municipio de Tigre recibió la segunda edición del programa nacional Mercado Federal Ambulante, que se desarrolló siguiendo los protocolos sanitarios para que los presentes pudieran hacer sus compras de manera segura. La concejala Gisela Zamora recorrió los stands de la iniciativa, que busca fomentar el consumo interno a precios accesibles.

“Es una propuesta muy importante para nuestros vecinos y vecinas porque pueden abastecerse de productos de primera calidad y a muy bajo costo. Seguiremos trabajando para que llegue a todos los barrios”, sostuvo la edil.

El público pudo acceder a bolsones de verduras de estación, hortalizas y frutas por menos de 300 pesos cada uno, y abonar con diversos los medios de pago, como efectivo, tarjeta de débito, Cuenta DNI y tarjeta AlimentAr. Durante la jornada, personal del gobierno local garantizó el cumplimiento de las medidas contra el coronavirus, procurando el distanciamiento social y la sanitización de manos.

“Ni bien me enteré que iba a estar el Mercado Federal Ambulante en el barrio no dudé en acercarme. Vine a buscar frutas y verduras y me voy muy contenta porque muchas veces cuesta conseguir estos productos a buenos precios”, contó María, vecina del barrio. En tanto, Pedro, también vecino de la zona, expresó: “Conseguí de todo, me parece bárbaro que se hagan este tipo de propuestas que buscan ayudar a la gente”.

Recientemente, el Municipio de Tigre y la Secretaría de Comercio Interior de la Nación formalizaron un convenio de colaboración, con el objetivo de que el Mercado Federal Ambulante se replique cada 15 días en los distintos barrios del distrito. La primera edición se realizó a mediados de mayo en el playón de la estación de trenes en el centro de la ciudad.