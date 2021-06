El conflicto gremial del Hospital Larcade llega justamente en un año electoral, y el fogoneo constante de la situación por parte de figuras del Frente de Todos no parece casual. Argumentos tales como hostigamiento laboral y persecuciones ideológicas terminan siendo denuncias por abusos que intentan ser camufladas por la misma cúpula sindical .

Desde hace semanas, un grupo de trabajadores del Hospital Larcade viene en conflicto con reclamos salariales y de mejores condiciones laborales que también conllevan el ingreso al nosocomio de sindicatos vinculados a espacios políticos opositores. En la última semana, estos profesionales anunciaron en conferencia de prensa la renuncia de 51 trabajadores, y con ello, la desarticulación de las áreas de Clínica Médica y Cardiología. Sin embargo este lunes no se presentó dimisión alguna, y parte de esa plantilla fue a trabajar.

Médicos del Hospital Larcade anticiparon renuncias masivas, pero no dimitió nadie