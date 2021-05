San Miguel lanza medidas de alivio fiscal para sectores afectados por las restricciones

Al igual que ya se había hecho con gastronómicos y salones de eventos, entre otros rubros, el municipio decidió ahora eximir del pago de las cuotas 4 y 5 de la Tasa de Seguridad e Higiene municipal a gimnasios y complejos deportivos, que no pueden abrir sus puertas por las restricciones vigentes.

