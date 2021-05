Accidente fatal con un BMW en Ruta 201: Murió una mujer policía

Participaron del operativo móviles del COM de Tres de Febrero, además de elementos de la Unidad Policial de Prevención Local de Morón.

En tanto el conductor del rodado, Diego Segovia, vecino de Pablo Podestá y teniente primero de la Bonaerense que presta en Lanús, fue rescatado por bomberos de entre los hierros retorcidos y trasladado por el SAME de Morón al Hospital Posadas, donde permanece internado en grave estado.

El fatal hecho tuvo lugar pasadas las 2 de la madrugada de hoy, en una arteria recientemente reconstruida, lo que incita a los automovilistas a tomar grandes velocidades. Sin embargo, al no tratarse de una recta, los accidentes son frecuentes, como el que terminó con la vida de la oficial sub ayudante Cinthia Barrera, perteneciente a la Policía de Tres de Febrero.