Malena Galmarini entre las mujeres más destacadas en el mundo por el premio IWA a las líderes del agua

Un fenómeno que no se veía.

La presidenta de AySA es también la arquitecta de la iniciativa “Women who water the world”, que tiene como objetivo aglutinar a las mujeres del agua de todo el mundo y que será lanzado en breve.

“Todo premio es importante y me da felicidad. Desde que llegamos nos propusimos con mi equipo generar una mirada más social, y lo estamos logrando. Estamos construyendo un acercamiento con los usuarios y usuarias, generando un puente con la empresa. Siempre digo que un presupuesto habla más que las propias palabras, y con la decisión del presidente Alberto Fernández y el ministro Gabriel Katopodis, podemos llevar adelante este plan con presupuesto, con trabajo, con perspectiva y con mucho orgullo”, expresó Galmarini.

En la edición 2020/2021, Galmarini fue superada por la defensora del saneamiento Nafisa Barot, que fue reconocida por utilizar su papel en la organización no gubernamental Utthan, en Gujarat, India, para influir en las personas y las políticas en torno al agua, la justicia de género y el desarrollo sostenible.

Aunque en esta oportunidad no fue elegida como ganadora del certamen, la presidenta de AySA se destacó por su labor en la empresa, la cual es reconocida tanto a nivel latinoamericano como global. Miles de mujeres ejercen funciones de liderazgo en el sector y, sin embargo, solo unas pocas llegan a la fase final de la elección del premio.