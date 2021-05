Malvinas Argentinas tendrá una Unidad Local de Gestión modelo, para acercar el Estado municipal a la gente

El jefe comunal explicó: “Estamos en lo que era el ex Hospital Mary Gervasoni. Teníamos que regularizar una situación legal para poder adquirirlo, lo hicimos durante la primera gestión y hoy estamos trabajando para crear la Unidad Local de Gestión modelo, una unidad descentralizada con dependencias del Municipio que van a funcionar a futuro en la ciudad de Grand Bourg, la más grande del distrito, la que tiene más habitantes, y que va a contar con un montón de servicios complementarios que acercaran el Estado a la gente”.

La obra se construye en el ex Hospital Mary Gervasoni de Grand Bourg. El edificio estaba abandonado y será recuperado por el Municipio para trasladar dependencias municipales. Así se descentralizan los servicios y se los acerca a la gente.