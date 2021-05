Juan Andreotti visitó el nuevo vacunatorio contra el coronavirus que funciona en la sede de Unión Ferroviaria

Por último, Elsa celebró: “Estoy contenta y agradecida al gobernador y al intendente por las vacunas. Es la segunda dosis que me doy y me encuentro bien. Tenemos que entender que la única salida que tenemos hasta ahora y ver que la gente se está vacunando, es muy esperanzador”.

Los vecinos que fueron vacunados en el nuevo centro también opinaron. Por ejemplo, Gregorio dijo: “Me siento muy bien, es importante vacunarse y más nosotros que tenemos unos cuantos años. Esta pandemia es brava y tenemos que seguir cuidándonos todos”. En tanto, Luis manifestó: “Estoy perfecto, me acabo de dar la segunda dosis y estoy muy feliz porque voy a poder compartir tiempo con mi familia de forma segura”.

“Vinimos con el diputado y concejales a visitar el nuevo vacunatorio que funciona hace unas semanas en la Unión Ferroviaria de Victoria. Agradecemos a los responsables por prestarnos su casa, es importante para seguir avanzando y creciendo en el ritmo de vacunación. Por eso pedimos a todos los vecinos que todavía no se hayan anotado que por favor se bajen la aplicación Vacunate PBA para poder recibir la vacuna”, expresó el jefe comunal.