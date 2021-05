Más de cinco mil vecinos de San Isidro se inscribieron al programa municipal de compostaje a domicilio

“Es increíble la aceptación de los vecinos, no paran de sumarse. Este programa decidimos incorporarlo tras las exitosas capacitaciones que tuvimos con docentes y alumnos de escuelas primarias, y el interés que despertó el compostaje en sus familias. Lo importante es que los vecinos tomen conciencia y sepan que hay residuos húmedos que podemos reciclar”, cuenta Leandro Martín, secretario de Espacio Público.

Esta iniciativa que lanzó el Municipio hace 4 meses no para de sumar adeptos para recibir su recipiente y compostar en sus casas. Se reduce el 40 por ciento de los residuos que genera a diario una familia en materia orgánica.