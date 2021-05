Comenzaron los cursos gratuitos para docentes y estudiantes de San Martín

El Municipio de San Martín, a través de la organización no gubernamental educativa Faro Digital, lanzó distintos cursos gratuitos para docentes y estudiantes de la ciudad, con el objetivo de crear espacios para aprender, detectar y prevenir las principales problemáticas que genera la virtualidad.

