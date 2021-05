Cernadas logró un alivio impositivo para comercios y pymes tigrenses obligados a cerrar en pandemia

“Es inexplicable que haya dinero en este contexto de pandemia y no se utilice”, aseguró Cernadas. En ese sentido el referente de Juntos por el Cambio y presidente del Concejo Deliberante consideró que “los fondos que llegan a Tigre y no se usan se advierten en la falta de camas hospitalarias, en el estado deplorable de algunas escuelas y en una presión sobre los contribuyentes sobre quienes recae siempre el pago de impuestos y ningún apoyo”.

El Concejo Deliberante de Tigre aprobó la ordenanza que lleva un alivio fiscal para quienes no pueden trabajar en pandemia. “Ahora Tigre es uno de los primeros municipios en implementar el apoyo a quienes trabajan y dan trabajo”, aseguró Segundo Cernadas.