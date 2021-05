Los concejales del FR TODOS impusieron rebaja de tasas y alivio fiscal para comerciantes de Tigre

“Las pymes son el motor del desarrollo ecónomico -agregó- y generan fuentes de trabajo tigrenses. Debemos estar a su lado. En el caso del transporte fluvial, atraviesan hoy una crisis profunda por no poder desarrollar normalmente su actividad. Por eso planteamos eximirlos por 120 días del pago de tasas”.

La ordenanza aprobada contempla la exención de tasas municipales por 120 días para el transporte fluvial de pasajeros; para servicios y comercios no esenciales afectados por la pandemia; y para el sector educativo. “Las pymes son el motor del desarrollo económico, y generan fuentes de trabajo tigrenses. Debemos estar a su lado”, afirmó el concejal Rodrigo Álvarez.