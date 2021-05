Desde Merlo, Kicillof anunció que ya se vacunaron a la totalidad de las residencias de larga estadía de la Provincia

Asimismo, el intendente Menéndez remarcó: “La provincia de Buenos Aires está haciendo un trabajo muy cercano con los municipios y, a partir de esa coordinación, hoy podemos anunciar que no hay adultos mayores en residencias que no hayan sido vacunados”. “Estamos recibiendo noticias muy alentadoras respecto de la llegada de vacunas, que es la herramienta que nos va a permitir vencer a la pandemia”, dijo.

Por su parte, el diputado Kirchner sostuvo que “nos propusimos cuidar a la población que integra grupos de riesgo porque en la Argentina no se descarta a nadie”. “Se hizo un trabajo muy importante para registrar a todos los hogares de la Provincia y poder proteger así a más de 60 mil adultos mayores”, afirmó, y agregó: “Es momento de hacer un esfuerzo y respetar las medidas para atenuar la curva de contagios y salvar la mayor cantidad de vidas posible”.

En ese marco, Kicillof destacó que “teníamos el desafío de proteger a un segmento de la sociedad que estaba muy expuesto ante el virus y que se encuentra en 2355 residencias, muchas de las cuales son pequeños emprendimientos que no estaban inscriptos”. “Junto con el PAMI nos propusimos iniciar un camino para registrarlos y poder vacunar así a todos y todas las bonaerenses que se encuentran en los hogares de larga estadía de cada rincón de la provincia de Buenos Aires”, agregó.