Vicente López fomenta la identidad propia de los jardines de infantes

En caso de que alguna familia no cuente con la posibilidad de conectarse a las clases online, se le envían a su domicilio un cuadernillo impreso y kit de materiales para cada unidad didáctica.

Actualmente, debido al contexto de pandemia, se trabaja de manera virtual con las madres y padres de bebés y niños de 45 días hasta un año, la temática es sobre la crianza. Por otro lado, a partir de sala de 2, los niños tienen contacto visual con sus pares y docentes, ya que todos los videos son realizados por sus maestras. No obstante el nivel inicial de educación municipal desde hace años sostiene un trabajo virtual con herramientas de Google, por tal motivo este desarrollo tecnológico que ya tenían, pudo adaptarse con mayor fluidez a la coyuntura.