Miguel Saredi y Gustavo Spalletti recorrieron Malvinas Argentinas

En la jornada estuvieron presentes, Matías Cerdá, referente del Partido Federal en Vicente López; Marcelo Odda, de José C. Paz; y Claudio Cisterna, hombre del Partido Federal en San Miguel.

Miguel Saredi, ex candidato a vicegobernador bonaerense y actual concejal de La Matanza; junto al coordinador provincial del Partido Federal de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Spalletti, recorrieron Los Povorines, partido de Malvinas Argentinas, conversando con comerciantes y vecinos, y entregando símbolos patrios. Fue en el marco del Día de la Escarapela.