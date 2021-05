Un fenómeno que no se veía.

Las pymes que estén interesadas en profundizar la información de vinculación con el banco pueden hacerlo con su oficial de negocios en las sucursales o bien con las gerencias de Banca Pyme y Banca Agropecuaria . Por otro lado, aquellas empresas que aún no sean clientas tienen la posibilidad de contactarse a través de los mails [email protected] y [email protected] para obtener toda la información y comenzar a operar con Banco Provincia.

Estas son las principales pautas que las pymes deben tener presente para acceder a la financiación y no fracasar en el intento:

Según un reporte del área de Análisis Crediticio de la entidad, para que el otorgamiento de un crédito resulte ágil es clave que las empresas sepan no sólo para qué necesitan el préstamo sino también cuáles son los principales requisitos que el banco solicita , a fin de evitar demoras y que los fondos lleguen lo antes posible.

Pymes: Cinco claves para pedir un crédito y no fracasar en el intento