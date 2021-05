San Isidro brinda talleres online para potenciar el crecimiento y desarrollo de la comunidad

En ese aspecto, se refirió a diferentes situaciones que nos tocan enfrentar y que no hubiéramos elegido. “A pesar de esa dificultad, siempre vamos a poder elegir cómo vamos a responder a lo que nos pasa. En esos momentos tenemos que detenernos para aprender de la situación y diseñar acciones posibles”, recomendó la especialista.

Transitar la adolescencia no es un camino simple para los jóvenes, ni para sus familias, ni en el ámbito escolar y menos aún en tiempos de pandemia de coronavirus. Los jóvenes extrañan mucho a sus amigos, sus salidas, y en muchos casos, se sienten solos. Todo esto sumado a la incertidumbre al no tener certeza de cuándo y cómo terminará esto.