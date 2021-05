El Hospital Materno Infantil de San Isidro sumó equipos para optimizar los diagnósticos

Sobre la nueva cabina, Lucía Macari, bioquímica, explicó: “Desde el año pasado la OMS -en contexto de pandemia- recomienda este equipo de bioseguridad para procesar muestras respiratorias, como aspirado traqueal, hisopado de fauces o materia fecal, por ejemplo. Esta cabina -Tipo 2- ofrece protección al operador para no exponerse a virus, bacterias y microbacterias”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com