El área de Nutrición de San Fernando continúa con la atención personalizada y refuerza consejos saludables

Por último, Malena manifestó: “Saqué turno porque tengo que cuidarme con el tema de la alimentación y estoy maravillada con las profesionales del hospital, me atienden muy bien y hacen un seguimiento detallado de mi situación”.

Y agregó: “Esperamos a todos los vecinos de San Fernando que lo necesiten y aquellos que no se puedan acercar, le contamos que realizamos seguimiento telefónico, videollamadas y, en casos de riesgo, vamos al domicilio. Lo más importante es que el paciente no deje de tratarse, fundamentalmente si tiene enfermedades previas”.