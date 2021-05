Nardini y Katopodis recorrieron la obra del Hospital Universitario y de Diagnóstico Precoz de Malvinas Argentinas

“Los que vivimos en la provincia de Buenos Aires sabemos que Malvinas Argentinas es una referencia en salud pública, que atiende no solo a sus vecinos. Es un polo sanitario para toda la región. Obras como estas permiten aumentar camas y enfrentar con mucha más fortaleza esta pandemia. Pero lo importante es que nunca más en la Argentina un gobierno puede incumplir con la inversión en salud pública. Este es un ejemplo de un trabajo coordinado entre el municipio y el Gobierno Nacional para que algo que tenía destino de frustración se convierta en uno de los hospitales más importantes del país”, aseguró Katopodis.

Por su parte, el ministro Katopodis afirmó: “Esta obra estuvo parada, la dejó la gestión anterior. Y hay una decisión del intendente de trabajar juntos en este proyecto, poder cofinanciar e iniciar muy pronto. En días sale la licitación y empezaremos la obra que va a permitir que Malvinas vuelva a sumar, a dar un paso muy importante en su sistema de salud, de mayor calidad y referencia en toda la Argentina. De a poco iremos sumando los servicios, el equipamiento, para consolidar esta red de salud pública. Esta es una obra que Leo me plantea desde el primer día de esta gestión”.