Mejoras en el Hospital Larcade: Aumento salarial, bono COVID y creación del CODEI

Además del aumento del 42% acordado en paritarias con los dos sindicatos municipales para este 2021, el Municipio se comprometió al pase de sumas no remunerativas del sueldo básico de las categorías más bajas. A su vez, se estableció que el bono COVID, que se paga conjuntamente con las guardias, sea actualizado con los mismos porcentajes de aumento establecidos en paritaria.

